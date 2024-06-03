Білий дім прокоментував можливість розширення ударів по Росії зброєю США

В адміністрації США запевняють, що продовжать дотримуватися підходу стосовно надання Україні американського озброєння, а також можливостей для розширення його застосування – з огляду на розвиток ситуації на полі бою, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу радник Білого дому Джон Кірбi.

«Я не випереджатиму рішення, які приймаються», - зазначив представник Білого дому, коли його запитали, чи планує адміністрація США розширити дозвіл на застосування Україною американської зброї для ударів по цілях в РФ.

Кірбі зауважив, що Сполучені Штати змінюють та розвивають свою підтримку України відповідно до розвитку ситуації на полі бою.

«І я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи», - зазначив представник адміністрації США.

Він також прокоментував висловлювання Президента України в контексті рішення Білого дому частково розблокувати заборону на удари по РФ, а також про те, що ЗСУ потребують більшої свободи дій.

«Хто може звинувачувати Президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше озброєнь, а також більше можливостей використовувати ці озброєння в той час, коли його країна продовжує зазнавати нападів?» - зауважив Кірбі.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать тісно контактувати з українською стороною, щоби ефективно задовольняти потреби ЗСУ на полі бою.

Як повідомлялось, минулої п’ятниці державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

Пізніше в адміністрації пояснили, що йдеться про можливість ураження російських об’єктів у прикордонній зоні, щоби зірвати наступ росіян. Однак це не стосується застосування ракет ATACMS або ударів на великі відстані.