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На Львівщині працівники ТЦК намагалися наздогнати велосипедиста: трапилось ДТП
На Львівщині працівники ТЦК намагалися наздогнати велосипедиста, який відмовився показувати документи. У результаті трапилось ДТП, велосипедист упав, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Львівський ОТЦК та СП, відео з соцмереж.
На відео, яке поширили львівські пабліки вдень 3 червня видно, що чоловіки на автівці підрізали велосипедиста, той упав, потім підвівся і побіг.
В обласному центрі комплектування повідомили, що працівники ТЦК зупинили чоловіка і попросили його пред'явити документи. Проте той відмовився.
"Громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти".
У Львівському ОТЦК нагадують, усі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК.