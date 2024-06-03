На Львівщині працівники ТЦК намагалися наздогнати велосипедиста: трапилось ДТП

На Львівщині працівники ТЦК намагалися наздогнати велосипедиста, який відмовився показувати документи. У результаті трапилось ДТП, велосипедист упав, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Львівський ОТЦК та СП, відео з соцмереж.

На відео, яке поширили львівські пабліки вдень 3 червня видно, що чоловіки на автівці підрізали велосипедиста, той упав, потім підвівся і побіг.

В обласному центрі комплектування повідомили, що працівники ТЦК зупинили чоловіка і попросили його пред'явити документи. Проте той відмовився.

На Львівщині працівники ТЦК намагалися наздогнати велосипедиста і потрапили в ДТП pic.twitter.com/WoZSHyzHyq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 3, 2024

"Громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі почав втікати на велосипеді. Військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти".

У Львівському ОТЦК нагадують, усі громадяни призовного віку повинні носити з собою військово-облікові документи й пред'являти їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК.