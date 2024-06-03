Швейцарія мобілізує 4 тисячі військовослужбовців для охорони Саміту миру

Військові допомагатимуть з охороною Саміту миру, який Україна організовує 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє El Mundo.

Як пише видання, швейцарська армія з понеділка мобілізувала близько 4 000 військовослужбовців. Вони будуть допомагати у забезпеченні безпеки мирного саміту щодо України, який відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. Саміт мають відвідати лідери 160 країн світу.

Військові до 19 червня надаватимуть підтримку поліції у виконанні таких завдань, як охорона критично важливих об'єктів, спостереження за повітряним простором і логістика.

Також уряд Швейцарії повідомив, що з 13 по 17 червня в районі саміту діятимуть певні обмеження повітряного простору. Це стосуватиметься некомерційних польотів і польотів безпілотників та інших безпілотних об'єктів. Район буде постійно патрулюватися винищувачами F/A 18.

На Саміті планують розглянуть питання української формули миру.