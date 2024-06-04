У РФ мобілізованих, котрі відмовилися воювати, насильно відправляють на Харківщину - ISW
Російські військові примусово відправляють з Росії на фронт чоловіків, які відмовилися воювати в Україні, замість того, щоб судити їх за відмову брати участь у бойових діях. Посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
За попередньою оцінкою ISW, російські війська розпочали наступ на півночі Харківської області, коли Північне угруповання військ було недоукомплектоване. Тому Міністерство оборони Росії відправляє військовослужбовців, які очікують на судовий розгляд, на фронт у Харківській області, щоб посилити обмежені сили в цьому районі.
Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило 3 червня, що російська військова влада почала примусово відправляти сотні військовослужбовців, які відмовилися брати участь у бойових діях, на фронт в Україні. У травні, зокрема, їх відправляли на північ Харківської та Донецької областей.
"Верстка" пише, що російські військові утримують військовослужбовців у частинах, поки вони очікують суду за злочини, пов'язані з їхньою відмовою воювати. Потім їхні суди раптово скасовують і швидко відправляють їх в Україну.
Окрім цього, російська влада застосовувала фізичне насильство, щоб змусити деяких солдатів добровільно поїхати в Україну, а інших під дулом пістолета вивозили з камер і відправляли на фронт.
Російська влада скасувала судові процеси над щонайменше 170 військовослужбовцями, які відмовилися воювати, і відправила їх в Україну, і що слідчі, прокурори та адвокати не знали про це.
"Верстка" повідомила, що кілька джерел, у тому числі одне джерело з Адміністрації президента Росії, заявили, що російські військові відправляють призовників і "некомпетентних" резервістів, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії, на небойові ролі в прикордонні війська Росії, щоб звільнити досвідчених військовослужбовців для наступу на півночі Харківської області.
Ключові висновки ISW за 3 червня:
- Українські війська завдали удару по батареї російських ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області, ймовірно, з HIMARS 1 або 2 червня.
- Повідомляється, що Китайська Народна Республіка (КНР) і Росія мають розбіжності з економічних питань, таких як запропонований газопровід "Сила Сибіру-2", незважаючи на те, що публічно зображують себе як дипломатично зближені країни.
- Також повідомляється, що в травні 2024 року Путін попросив Сі "проігнорувати" майбутню українську мирну конференцію в Швейцарії на тлі постійних зусиль Росії, спрямованих на дискредитацію та інші способи підриву мирної конференції.
- Російські війська продовжують знущатися над українськими військовополоненими, порушуючи Женевську конвенцію про військовополонених.
- Російське військово-політичне керівництво продовжує посилювати військову, політичну та економічну співпрацю з кількома африканськими державами.
- За повідомленнями, російські військові примусово відправляють російських військовослужбовців, які відмовилися воювати в Україні, на фронт з Росії замість того, щоб вони постали перед судом за свою відмову брати участь у бойових діях.
- Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноземних агентів" за російським зразком 3 червня на тлі тривалих протестів.
- Українські війська нещодавно просунулися вперед у межах Вовчанська, а російські війська - поблизу Липців, Авдіївки, Великої Новосілки та на заході Запорізької області.
- Члени сімей мобілізованих російських військовослужбовців продовжують протестувати, вимагаючи демобілізації своїх родичів.