В ООН підтвердили, що організація братиме участь у Саміті миру

У секретаріаті Організації Об’єднаних Націй підтвердили, що ООН буде представлена на червневому Саміті миру у Швейцарії.﻿ Про це заявив на пресбрифінгу заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати спроби Росії та її прихильників зірвати форум, Гак сказав:

«Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде».

Постпред України при ООН Сергій Кислиця раніше заявив, що ООН буде представлена на Саміті миру, попри шалений тиск з боку РФ на офіційних осіб та на країни-члени Організації.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть представники більш як сотні держав з усіх континентів.