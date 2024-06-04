РФ за добу втратила майже 1300 військових та 65 артсистем – Генштаб

У ході війни проти України Росія втратила ще приблизно 1290 військових, 65 артсистем, 27 безпілотників, 15 танків, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали: