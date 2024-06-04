Close button
 Передплата за 50% - літня акція!

РФ за добу втратила майже 1300 військових та 65 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила майже 1300 військових та 65 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

У ході війни проти України Росія втратила ще приблизно 1290 військових, 65 артсистем, 27 безпілотників, 15 танків, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 512 420 (+1 290) осіб,
  • танків − 7 794 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 15 020 (+18) од,
  • артилерійських систем − 13 345 (+65) од,
  • РСЗВ − 1 092 (+2) од,
  • засобів ППО − 827 (+3) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 766 (+27) од,
  • крилатих ракет − 2 268 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 18 228 (+69) од,
  • спеціальної техніки − 2 211 (+12) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics