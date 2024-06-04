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РФ за добу втратила майже 1300 військових та 65 артсистем – Генштаб
У ході війни проти України Росія втратила ще приблизно 1290 військових, 65 артсистем, 27 безпілотників, 15 танків, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 512 420 (+1 290) осіб,
- танків − 7 794 (+15) од,
- бойових броньованих машин − 15 020 (+18) од,
- артилерійських систем − 13 345 (+65) од,
- РСЗВ − 1 092 (+2) од,
- засобів ППО − 827 (+3) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 766 (+27) од,
- крилатих ракет − 2 268 (+0) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 228 (+69) од,
- спеціальної техніки − 2 211 (+12) од.