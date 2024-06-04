ППО збила два крилатих "Іскандера" та два безпілотники – Повітряні сили

У ніч на 4 червня протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети "Іскандер-К" та два безпілотники, тип яких уточнюють.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запустили два "Іскандери" з окупованого Криму в напрямку Дніпропетровщини. Усі ракети збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

Крім того, близько до опівночі, окупанти застосовували чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно.