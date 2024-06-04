У Білому домі прокоментували відмову Байдена від участі у Саміті миру

Представник Білого дому Джон Кірбі прокоментував відмову президента США Джо Байдена від участі у саміті миру у Швейцарії. З посиланням на The Washington Post, повідомляє Новое время.

Як пише американське видання, Кірбі запитали, чи не посилає Байден невірний сигнал світу. Той у відповідь заявив, що «Джо Байден підтримує Україну сильніше і запекліше, ніж будь-який світовий лідер».

За його словами, віцепрезидентка США Камала Гарріс буде присутня на саміті через бажання Вашингтона «бути представленими за цим столом», а її участь допоможе продемонструвати, що «США — найсильніший прихильник України».