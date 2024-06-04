Казахстан прибрав Талібан зі списку терористичних організацій

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що радикальне угрупування Талібан, яке контролює владу в Афганістані, виключено зі списку терористичних організацій﻿. З посиланням на пресслужбу політика, повідомляє Ділова столиця.

"Казахстан вивів режим талібів із терористичного списку, виходячи при цьому з міркування важливості розвитку торговельно-економічного співробітництва із сучасним Афганістаном і розуміння того, що цей режим є довгостроковим фактором" , – пояснюють у Токаєва.

За його словами, "активне залучення Афганістану до міжрегіональних звʼязків" є одним зі стратегічних завдань Казахстану. Він також закликав підтримати ініціативу Казахстану щодо створення в Алмати Регіонального центру ООН з цілей сталого розвитку для Центральної Азії та Афганістану.