Генштаб: На передовій майже 140 зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Протягом доби на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, зокрема 52 атаки українські воїни відбили на Покровському напрямку. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

Ковальов також поінформував, що на Харківському напрямку російські військові продовжують наступальні дії. Загалом вчора відбулося 11 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень. Сили оборони України відбили атаки ворога в районах Синьківки, Берестового Харківської області, і Стельмахівки Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 27 атак. В районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Виїмка та Роздолівка, Донецькій області.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 7 спроб противника прорвати оборону українських військ в районах Калинівки, Нового, Іванівського та Кліщіївки Донецькій області.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 атаки в районах населених пунктів Зелене Поле, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне, де російські загарбники за підтримки авіації 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку російські окупанти здійснили одну марну спробу прорвати оборону українських військ у напрямку населеного пункту Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку учора відбулося 7 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби російські військові здійснили п'ять марних атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку.