Шольц: Удари німецькою зброєю по Росії не не призведуть до ескалації

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що можливість завдавати ударів по військових цілях на території РФ зброєю, яку постачає ФРН, призведе до ескалації, повідомляє Deutsche Welle.

"Як сказав президент США - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків" , - заявив він в ефірі радіостанції Antenne Bayern.

Канцлер зазначив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини. При цьому Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

31 травня уряд ФРН заявив, що дозволив Україні використовувати зброю, що поставляється їй Німеччиною, для завдання ударів по цілях на території Росії. Офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт у своїй заяві пояснив зміну позиції Берліна в цьому питанні почастішанням атак армії РФ у Харківській області, які "готували, координували та здійснювали" з позицій, безпосередньо прилеглих до російського кордону. "Україна має право відповідно до міжнародного права захищатися від цих нападів" , - зазначив Гебештрайт.

Таке ж право надали Києву США і ціла низка інших західних країн. Російське МЗС 3 червня погрожувало, що рішення, які стосуються використання Україною наданої їй американської зброї, можуть мати "фатальні наслідки".