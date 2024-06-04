Росіяни розганяють фейк про "мінування" Тиси для зриву мобілізації
Російські пропагандисти розповсюджують фейк про те, що українські прикордонники нібито мінують береги річки Тиса, щоб "чоловіки мобілізаційного віку не змогли втекти за кордон". З посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД), повідомляє Дзеркало тижня.
У коментарі для ЦПД речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував ці повідомлення і додав, що подібну брехню росіяни розганяють для дестабілізації суспільства.
Спікер уточнив, що Україна посилює кордон за рахунок більшої кількості прикордонних патрулів, а також використовує відеокамери та безпілотники для спостереження за адмінмежею.
"Натомість росіяни прагнуть дискредитувати державні інституції та посіяти недовіру до них із боку людей", ‒ підсумували в ЦПД.
Нагадаємо, росіяни вигадали фейк, що українці підпалюють свої автівки, аби не віддавати їх у рамках мобілізації.
Раніше Центр протидії дезінформації пояснював, що Росія постійно запускає інформаційні кампанії, які спрямовані на дискредитацію і зрив процесу мобілізації в Україні. Зокрема ворожа пропаганда масштабує проблеми у ТЦК, намагається показати точкові проблеми як системні та оббріхує військових командувачів. У такий спосіб окупанти хочуть послабити здатність українців до спротиву.