Польща виділить 760 млн доларів на кібербезпеку після хакерської атаки

Уряд Польщі планує витратити 3 млрд злотих (760 млн дол.) на посилення заходів кібербезпеки після атак, у яких він звинувачує Росію.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що Польща хоче посилити свою здатність реагувати на загрози, пов'язані з тим, що вона називає підтримуваним Росією саботажем, в тому числі на ймовірну атаку минулого тижня на головну державну новинну стрічку країни.

"Правляча коаліція зробила безпеку і ризик російського втручання пріоритетом своєї передвиборчої кампанії на виборах до Європейського парламенту, що відбудуться цими вихідними" , – йдеться в повідомленні.

Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що уряд вжив заходів для покращення кібербезпеки напередодні голосування, додавши, що було зірвано скоординовану атаку на критичну інфраструктуру 3 червня.