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Польща виділить 760 млн доларів на кібербезпеку після хакерської атаки
Уряд Польщі планує витратити 3 млрд злотих (760 млн дол.) на посилення заходів кібербезпеки після атак, у яких він звинувачує Росію. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.
Зазначається, що Польща хоче посилити свою здатність реагувати на загрози, пов'язані з тим, що вона називає підтримуваним Росією саботажем, в тому числі на ймовірну атаку минулого тижня на головну державну новинну стрічку країни.
"Правляча коаліція зробила безпеку і ризик російського втручання пріоритетом своєї передвиборчої кампанії на виборах до Європейського парламенту, що відбудуться цими вихідними", – йдеться в повідомленні.
Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що уряд вжив заходів для покращення кібербезпеки напередодні голосування, додавши, що було зірвано скоординовану атаку на критичну інфраструктуру 3 червня.
"Сьогодні Польща вже не перебуває в холодній, а в деяких елементах теплій кібервійні з Росією", - сказав Гавковський.