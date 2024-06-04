Кулеба: "Мирна" позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна в Україні

«Мирна» позиція Китаю насправді зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від ц﻿ього залежать подальші дії КНР.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час сесії запитань і відповідей у ході презентації книги «Війна і нові горизонти. Лідери думок про сьогодення й майбутнє України й світу», повідомляє Укрінформ.

Глава української дипломатії зауважив, що в Україні дуже погано розуміють Китай, і він теж не претендує на стовідсоткове розуміння. Водночас, за словами Кулеби, Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини – для нього дуже важливо, чим закінчиться війна Росії проти України.

«Бо якщо вона закінчиться перемогою України, то подальші дії Китаю будуть скуті. А якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою, а нав’язуванням Росією її стратегічної ініціативи, тобто коли вони роками будуть отак потроху наступати, а ми – потроху відбиватимемося попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв’язує руки Китаю» , - зазначив Кулеба.

За його словами, в Китаї зараз дивляться на реальний потенціал дій Заходу і «дуже уважно все рахують».