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Кулеба: "Мирна" позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна в Україні

Кулеба: "Мирна" позиція Китаю зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна в Україні
Фото: kmu.gov.ua

«Мирна» позиція Китаю насправді зумовлена очікуванням, чим закінчиться війна, розв’язана Росією проти України, бо від ц﻿ього залежать подальші дії КНР.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час сесії запитань і відповідей у ході презентації книги «Війна і нові горизонти. Лідери думок про сьогодення й майбутнє України й світу», повідомляє Укрінформ.

Глава української дипломатії зауважив, що в Україні дуже погано розуміють Китай, і він теж не претендує на стовідсоткове розуміння. Водночас, за словами Кулеби, Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини – для нього дуже важливо, чим закінчиться війна Росії проти України.

«Бо якщо вона закінчиться перемогою України, то подальші дії Китаю будуть скуті. А якщо ця війна закінчиться навіть не перемогою, а нав’язуванням Росією її стратегічної ініціативи, тобто коли вони роками будуть отак потроху наступати, а ми – потроху відбиватимемося попри всю допомогу, яку ми отримуємо, тоді, навпаки, це розв’язує руки Китаю», - зазначив Кулеба.

За його словами, в Китаї зараз дивляться на реальний потенціал дій Заходу і «дуже уважно все рахують».

«У Китаї зараз окремі теми офіційних урядових досліджень – на що здатна країна, яка захищається проти набагато більшого сусіда і ядерної держави, і на що здатні партнери такої країни. І в кінці вони вийдуть на висновки. Тому зараз, якщо коротко, вони перебувають у позиції «Ми за мир, за все добре проти всього поганого». Але в цієї позиції є набагато ширша логіка, яка зрештою, визначить долю світу», - спрогнозував міністр.

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