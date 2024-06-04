Посол Латвії розповів, чи готова країна до російського вторгнення

Сьогодні як член НАТО Латвія у військовому відношенні захищена як ніколи раніше. Водночас вона не готова до ризику вторгнення з боку Російської Федерацією на усі 100%.﻿ Про це розповів посол Латвії в Україні Ілгварс Клява, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

За словами посла, Латвія не вважає, що ризик вторгнення з боку Росії є дуже високим. Водночас країна як член НАТО постійно співпрацює зі своїми союзниками та вкладає у захист й війська значні ресурси.

"Справа в тому, що це процес. Не можна казати, що ми готові на 100%. Жодна країна у світі не готова. Завжди є технологічні вдосконалення, зміни на сучасному полі бою, зміни у військовій тактиці, техніці, технологіях тощо" , - додав Клява.

Водночас будучи членом Північноатлантичного альянсу, Латвія робить усе можливе, щоб мінімізувати будь-яку загрозу.

"І це саме те, що ми робимо. І частиною цієї підготовки є інформування суспільства про те, що необхідно робити, щоб уникнути воєнного конфлікту. Або якщо таке станеться, то бути готовими як індивіди, як члени суспільства діяти відповідно до тієї ситуації, яка створюється, чи то військове протистояння, чи якісь гібридні погрози" , - відзначив посол.

Коментуючи сховища й буклети, Клява додав, що це є елементами підготовки латвійського суспільства фізично, а також психологічно до відповідного розвитку сценарію.