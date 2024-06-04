НАТО надасть Україні пакет безпеки як "міст" до вступу – посол США

НАТО планує передати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Альянсу влітку цього року у Вашингтоні. Хоча очікується, що НАТО не задовольнить давнє прохання України про членство в Альянсі на тлі російського вторгнення, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, на додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту, з яких 13 вже завершені.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до їхнього членства в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації" , - заявила вона.

За її словами, частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО.