Україні потрібен контрнаступ для сильніших позицій на переговорах - Foreign Policy

Якщо Україна вступає в мирні переговори, вона повинна зробити це з позиції сили. Оскільки повільне просування російських військових в Україні триває, заклики до переговорів про припинення війни стали звичайним явищем, деякі з них зроблені відомими фахівцями із зовнішньої політики. З посиланням на Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише видання, про це заявив директор стратегічної програми в Defense Priorities, почесний професор Міського коледжу Нью-Йорка та старший науковий співробітник Колумбійського університету Раджан Менон.

Він зазначає, що Україні є критично важливими інформаційні успіхи, які будуть підкріплені хоч чимось на полі бою. Останнім часом ЗСУ переслідують одні невдачі. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, Захід рано чи пізно припинить, чи радикально зменшить свою допомогу. Тому демонстрація успіхів необхідна і для підтримки допомоги, і для майбутніх переговорів.Видання вважає, що українські війська в жодному разі не зможуть завдати поразки російської армії на полі бою, тому Києву доведеться в майбутньому погодитися на переговори, які можуть закінчитися для України територіальними втратами, проте навіть локальний успіх на фронті, посилений західною допомогою, зможе посилити переговорну позицію України.

З огляду на непередбачуваність прогнозів і припускаючи, що цілі президента Зеленського можуть виявитися недосяжними, можна сформулювати кілька варіантів закінчення цієї війни, - зазначає Менон.