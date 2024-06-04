У Мінекономіки назвали причини падіння українського імпорту та експорту

Експорт з України у грошовому обчисленні у травні зменшився на 0,5% - до $3,34 млрд, при цьому імпорт упав відразу на 7% - до $5,1 млрд. Про це заявив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, повідомляє Дзеркало тижня.

Він зазначив, що фізичні обсяги експорту склали 12,2 млн тонн, що на 6,9% менше, порівняно з квітнем. Це пов’язано із тим, що у травні традиційно зменшується експорт зернової продукції минулорічного врожаю.

"Так у травні цього року маємо експорт кукурудзи на 452 тисячі тон менше, ніж в квітні (3,6 млн тонн) та пшениці на 285 тисяч тон менше (1,6 млн тонн). Натомість маємо істотний приріст експорту металургії: напівфабрикати 184 тисячі тонн (+40% відсотків у порівнянні до квітня); плоский прокат – 117 тисяч тонн (+17%), труби безшовні – 51 тисяча тонн (+50,2%)" , – зауважив Качка.

Він додав, що морським транспортом у травні експортовано 8,5 млн тон, що на 1 млн менше, ніж в квітні. Натомість відновлюється експорт автомобільним транспортом – 896 тисяч тон, на 10,7% більше, ніж у квітні.