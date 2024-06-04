Затримано мешканця Запоріжжя, який збирав для ворога дані про ТЦК

Повідомлено про підозру жителю Запоріжжя, який за дорученням росіян збирав інформацію щодо місць розташування Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у місті. З посиланням на дані Офісу генерального прокурора, повідомляє Корреспондент.

За даними слідства, співробітник однієї з енергетичних компаній Запоріжжя добровільно надав згоду представникам спецслужб Росії на допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

З квітня поточного року він розпочав активно співпрацювати з ФСБ РФ та отримав від свого куратора завдання на збір та передачу координат розташування у Запоріжжі ТЦК, а також інформації щодо автотранспорту, на якому пересуваються керівництво та співробітники військкоматів.

Для отримання необхідних розвідданих чоловік на власному авто об’їжджав місцевість, фотографував та знімав на відео об’єкти, відстежував рух автівок, які цікавили росіян.

Відомості передавав у вигляді медіафайлів з текстовим описом через месенджер.

На виконання ще одного завдання підозрюваний встановив місця розташування двох важливих об’єктів енергетичної системи Запоріжжя. Розвіддані потрібні були Росії для планування їх цільового ураження.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру у державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою.