Жителі Бєлгородської області скаржаться на "санітарної зону" – ГУР

Фахівці Головного управління розвідки перехопили розмову мешканців Шебекіного Бєлгородської області РФ у якій вони скаржаться на низький морально-психологічний стан населення та що створення «санітарної зони» не покращує ситуацію у регіоні. Про це йдеться в перехопленні розмови росіян ГУР, повідомляє Новое время.

«Звісно не спала вчора до ночі. Шарашили так, що мама не горюй. Горіло і машин скільки знову згоріло, і на Конєва, і на Губкіна. На Губкіна взагалі в будинок потрапили. Ось. Скло, машини прямо палали. Взагалі ось бульвар юності та на Конєва і це. Та нічого, і все гірше, і гірше. Санітарну зону робимо, а нам усе гірше, і гірше» , — розповідає мешканка Шебекіного.

Росіянка також поскаржилася, що за останній час кількість обстрілів значно зросла, але при цьому місцева влада нічого не коментує.

«То 12 ракет летіло, то 16, 18 — була катастрофа. А зараз 32, 26, ну що це таке, а? Ну да, ось це ось вбиває зовсім все у них (українців — ред.) закінчилося, а у нас все добре… Ось це ось засмучує. Казали б правду так краще б було» , — каже жінка.

При цьому росіянка зазначає, що місцеві «терплять», хоча влада «не каже їм правди».