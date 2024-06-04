Інструктори з Франції вже в Україні: французький полковник розповів про їхню роль

Французькі військові інструктори перебувають в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив екскомандувач полку морської піхоти Франції Пер де Йонг в інтерв'ю Valeurs Acteurs, повідомляє Новое время.

Зазначається, що у четвер, 6 червня, під час заходів з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії може бути офіційно оголошено про відправлення французьких військових інструкторів в Україну.

Однак, за словами Йонга, французькі війська «вже давно перебувають там».

Він припустив, що офіційне оголошення щодо відправлення інструкторів вплине лише на зростання їхньої кількості.

Екскомандувач морпіхів також повідомив, що французькі інструктори супроводжували гаубиці Caesar на кожному етапі до прибуття в Україну.

Крім того, Йонг зауважив, що після перетину кордону з Україною військова техніка якнайменше зупиняється перед прибуттям на фронт, бо стає дуже вразливою до російських ударів.

Водночас французькі інструктори, які супроводжують техніку, навчають українських артилеристів на ходу, «іноді на узбіччі дороги».

Йонг додав, що інструктори також супроводжують в Україну бійців ЗСУ, які пройшли навчання у Франції. Це робиться для того, щоб перевірити, чи правильно вони засвоїли матеріал.