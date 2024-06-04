Польські фермери поновили блокування вантажівок на одному КПП – прикордонники

Польські фермери вранці 4 червня заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Про це повідомили у Держприкордонслужбі, повідомляє Укрінформ.

"З 11.00 4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Відтак очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України" , - йдеться у повідомленні.

Блокування, як очікується, триватиме до другої половини 6 червня.

Раніше Держмитслужба поінформувала, що під час блокування вантажної ділянки в ПП "Рава-Руська - Гребенне" у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами. Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватись постійно.

Польсько-український кордон від листопада минулого року блокували перевізники, а з лютого цього року – польські аграрії.

29 квітня польські фермери повністю припинили блокування кордону з Україною.