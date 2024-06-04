Нардеп попередив українців про можливе відключення світла по 10 годин

Наступної зими цілком можливі відключення електроенергії по 10 годин. Таке припущення зробив голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, повідомляє 24 Канал.

За його словами, ситуація в енергетиці – надскладна, адже ворог систематично завдає прицільних ударів по енергосистемі України. Тому населенню варто зважати не тільки на підвищення тарифу на світло, але й думати про те, як підготуватися до важкої зими.

Він рекомендує усім бути готовими до того, що за температури у –10 градусів, українці будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу, а по 10 годин – без нього. Це може бути середньостатистичним сценарієм цієї зими.