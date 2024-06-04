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Нардеп попередив українців про можливе відключення світла по 10 годин
Наступної зими цілком можливі відключення електроенергії по 10 годин. Таке припущення зробив голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, повідомляє 24 Канал.
За його словами, ситуація в енергетиці – надскладна, адже ворог систематично завдає прицільних ударів по енергосистемі України. Тому населенню варто зважати не тільки на підвищення тарифу на світло, але й думати про те, як підготуватися до важкої зими.
Він рекомендує усім бути готовими до того, що за температури у –10 градусів, українці будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу, а по 10 годин – без нього. Це може бути середньостатистичним сценарієм цієї зими.
"Ситуація наступна, ми з вами маємо розуміти, що об’єктивно… і це найголовніший момент зараз, ще головніший, ніж сам тариф на електроенергію… ми маємо сьогодні всі говорити відверто, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. Тому що ситуація насправді надскладна і ми її бачимо на початку літа і вона буде взимку, на жаль, ще складнішою", – сказав депутат.