Поліцейських та рятувальників планують забронювати – нардеп

Кабінет міністрів України невдовзі має затвердити постанову щодо бронювання від мобілізації громадян певних категорій професій. Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, у постанові мають передбачити бронювання поліцейських та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій.

"Так як і поліцейські, рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету міністрів України… Я думаю, що рятувальники з точки зору законодавчого регулювання і з точки зору завдань, які вони виконують – забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати" , – каже народний депутат.

Веніславський додав, що розмов про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників у парламенті та в уряді нині немає. Однак, якщо такі пропозиції лунатимуть, це питання винесуть на Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Загальна концепція національної безпеки та оборони охоплює діяльність і забезпечення правопорядку і безпеки громадян України, що забезпечується відповідними службами. Тому я сподіваюся, що Кабінет Міністрів України виважено підійде до цієї проблеми. А ми зі свого боку, на засіданні комітету це питання також піднімемо, якщо будуть якісь сигнали про те, що є наміри зняти бронь з ДСНСиків або з поліцейських" , – каже Веніславський.

Раніше про скасування бронювання для рятувальників писав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. На сайті уряду нещодавно зареєстрували петицію про бронь для рятувальників. За лічені дні петиція набрала понад 30 тисяч підписів.

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