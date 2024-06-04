На фронті майже 30 зіткнень, бої тривають на шести напрямках – Генштаб

Від початку цієї доби вже відбулося 28 бойових зіткнень. Тривають бойові зіткнення на шести напрямках. Водночас на півночі Харківщини окупанти не наступали з початку доби.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 11:00 4 червня.

Загарбники здійснили один ракетний удар з використанням двох ракет та один авіаційний удар із застосуванням двох КАБів, 24 рази атакували дронами-камікадзе, 614 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних наступальних дій не проводив. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. За уточненими даними, за вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 174 окупанти. Крім того, наші воїни знищили одну бойову броньовану машину, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено сім артилерійських систем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Степової Новоселівки. Тривають бої в районі Синьківки. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 125 осіб. Знищено один танк, два автомобілі та наземний дрон. Пошкоджено дві артилерійські системи та один зенітно-ракетний комплекс противника.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються наблизитися до наших позицій неподалік Ямполя. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку з початку доби українські воїни відбивають штурмові дії ворога в районі Кліщіївки. Наші оборонці успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив уже шість спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Птичого. Дві атаки відбито, чотири боєзіткнення ще тривають. Підрозділи Сил оборони докладають максимум зусиль для стримування російських загарбників та недопущення їх просування в глибину нашої території. За уточненою інформацією, за минулу добу агресор втратив на цьому напрямку 116 осіб загиблими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, два засоби РЕБ і два автомобілі.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. В районі Красногорівки ворог намагається відтіснити наші підрозділи із займаних позицій, триває бій.

На Времівському напрямку з початку доби вже відбито одну ворожу атаку поблизу Старомайорського. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Золотої Ниви. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи поблизу Кринок. Втрат позицій не допущено.