Британська розвідка: Війська РФ на Донеччині мають незначні успіхи

Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що на фронті в Україні російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони здобули незначних успіхів за великих втрат, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 4 червня.

Як зазначили у відомстві, на вказаному напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності окупаційної армії РФ.

Окупанти досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша, додали у розвідці.

Далі на південь росіяни не досягли значних успіхів, попри інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50, йдеться в огляді.

Крім того, російські атаки на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.