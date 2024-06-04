Британська розвідка: Війська РФ на Донеччині мають незначні успіхи
Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що на фронті в Україні російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони здобули незначних успіхів за великих втрат, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 4 червня.
Як зазначили у відомстві, на вказаному напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності окупаційної армії РФ.
Окупанти досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша, додали у розвідці.
Далі на південь росіяни не досягли значних успіхів, попри інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50, йдеться в огляді.
Крім того, російські атаки на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.
"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати", – йдеться в огляді.