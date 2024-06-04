Окупанти двічі обстріляли Херсонщину: загинула жінка, ще двоє – поранені

Зранку 4 червня російські війська обстріляли центр селища Білозерка на Херсонщині. Внаслідок обстрілу двоє людей поранені. Також окупанти вдарили по Велетенському – відомо про одну загиблу.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілу Білозерки пошкоджені три крамниці, кавʼярню та приватну автівку. 55-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні, отримала вибухову травму та уламкове поранення черева. Її шпиталізували до лікарні у середньому стані тяжкості.

Ще одна 81-річна жінка потрапила під удар на вулиці. У неї діагностували контузію, поранення скроні, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілій надали меддопомогу на місці.