Кабмін планує зняти бар'єри на ввезення сонячних панелей та генераторів

Кабінет міністрів планує зняти митні та бюрократичні бар’єри для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 4 червня.

Він зазначив, що ситуація в енергетиці дуже складна через втрату понад 9 ГВт потужностей генерації.

"Зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів.

У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні" , — сказав очільник уряду.

Також Україна сподівається на допомогу від західних партнерів. За словами Шмигаля, у Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.