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Кабмін планує зняти бар'єри на ввезення сонячних панелей та генераторів
Кабінет міністрів планує зняти митні та бюрократичні бар’єри для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 4 червня.
Він зазначив, що ситуація в енергетиці дуже складна через втрату понад 9 ГВт потужностей генерації.
"Зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів.
У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні", — сказав очільник уряду.
Також Україна сподівається на допомогу від західних партнерів. За словами Шмигаля, у Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 млн євро перерахованих та анонсованих внесків.