Шмигаль: економія електроенергії для українців може затягтися на роки

Через російські атаки на енергетику українцям роками доведеться жити в режимі економії електроенергії. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє ЛігаБізнес.

"Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякденного життя в наступні роки... Наша мета – економити на всіх рівнях: від великих підприємств до окремих будинків і квартир" , – сказав він.

Сьогодні ключовий пріоритет – зміцнення енергетики після російських терористичних ударів, наголосив прем'єр.

"Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Наразі Укренерго знову змушене вдаватися до планових відключень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити та посилити енергосистему" , – пояснив прем'єр.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. Внаслідок цього з ладу виведено генерацію, яка дорівнює потужності півтори найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після п'ятої масованої ракетно-дронової атаки Росії.

У ніч проти 1 червня Росія завдала шостого удару, російські ракети пошкодили одразу п'ять енергооб'єктів у різних регіонах України.

Атака збіглася з виведенням у ремонт атомних енергоблоків (принаймні їх анонсували в Енергоатомі), внаслідок чого виник критичний дефіцит електроенергії, й Укренерго довелося запроваджувати аварійні відключення світла, попри вихідні.