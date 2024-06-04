Генштаб: Кількість зіткнень зросла до 42, найбільше – на Покровському напрямку

З початку доби відбулося 42 бойових зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Найбільше зіткнень зафіксовано на Покровському напрямку – 25.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00 4 червня.

Росіяни обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Так, з напрямку Єлизаветівка (РФ) завдано удару по Кіндратівці, з Сухіновки (РФ) по Катеринівці, з Кириловки (РФ) по Єліному.Також російські війська зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару двома КАБами по Вільчі.

На Куп’янському напрямку з початку доби українськими військами відбито три атаки в районі Синьківки та Ямполя. Ще два боєзіткнення триває поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм поблизу Білогорівки. Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Кліщіївки та Калинівки. Обидві спроби були невдалими. Ще одне боєзіткнення триває в районі Андріївки. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку.

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 25. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Прогресу, Калинового, Новопокровського. 11 атак наші воїни відбили, ще 14 - тривають. Ситуація напружена, але контрольована.

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили одну штурмову дію біля Красногорівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Времівському напрямку ворог тричі атакував біля Старомайорського, Костянтинівки та Золотої Ниви. Успіху не мав. Втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку російські війська намагалися потіснити наші підрозділи в районі Роботиного. Зазнали невдачі та відійшли.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу Кринок. Атаки відбито. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.