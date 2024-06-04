НАТО розробляє план перекидання військ США до Європи на випадок війни з РФ - The Telegraph

НАТО розробляє численні "сухопутні коридори", щоб спрямувати американські війська й озброєння до східного флангу Альянсу на випадок великої наземної війни з Росією. Про це йдеться в матеріалі видання The Telegraph з посиланням на неназваних офіційних осіб, повідомляє Ліга.net.

Основний коридор передбачає висадку американських військових у порту Роттердама та подальше перекидання солдатів до Польщі через територію Нідерландів і Німеччини залізницею, пишуть журналісти. Також ведуться домовленості про розширення маршрутів до інших портів, щоб переконатися, що наземні лінії зв’язку не можуть бути розірвані силами противника. Зокрема йдеться про порти Італії, Греції та Туреччини.

У матеріалі йдеться, що з італійських портів американські війська можуть бути доставлені по суші через Словенію, Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною. Подібні плани існують щодо транспортування сил із портів Туреччини та Греції через Болгарію й Румунію.

Окрім цього, розробляються плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Начальник Головного управління матеріально-технічного забезпечення НАТО генерал-лейтенант Олександр Солфранк розповів виданню, що порти в Нідерландах, Німеччині та країнах Балтії вважаються особливо вразливими до російських ракетних атак. Після попереджень про те, що Альянс має лише 5% необхідної протиповітряної оборони для прикриття свого східного флангу, командувач занепокоєний можливостями для захисту своїх ключових матеріально-технічних центрів.