Депутати підтримали підвищення акцизу на цигарки у першому читанні

Верховна Рада підтримала у першому читання законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Таке рішення підтримали 249 депутатів.

Про це повідомив﻿ народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєктом пропонується встановити з 01 січня 2028 року нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.

Як пояснює депутат, акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.

У 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%. В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації.