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Депутати підтримали підвищення акцизу на цигарки у першому читанні
Верховна Рада підтримала у першому читання законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Таке рішення підтримали 249 депутатів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєктом пропонується встановити з 01 січня 2028 року нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.
Як пояснює депутат, акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні.
У 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%. В цьому році збільшення буде тільки у випадку девальвації.
"Реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн", – зазначив нардеп.