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Австрія підтримала пропозицію Бельгії щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС
Австрія підтримала заклик Бельгії продовжити процедуру позбавлення Угорщини права голосу, що стало ще однією ознакою розчарування Будапешта перед початком шестимісячного головування в Раді ЄС у липні, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Politico.
"Ми очікуємо, що всі 27 членів ЄС повністю дотримуватимуться принципів, на яких заснований наш спільний Союз", - заявив представник Міністерства закордонних справ Австрії Віктор Орбаннед.
Він зазначив, що це особливо актуально для майбутнього головування в ЄС.
"Виходячи з цього, ми підтримуємо суворе продовження процедури за статтею 7 щодо Угорщини", - наголосив Орбаннед.
Раніше Бельгія запропонувала країнам-членам Європейського союзу позбавити Угорщину права голосу у Євросоюзі. Брюссель хоче застосувати проти Будапешта процедуру висловлення недовіри за статтею 7 Договору про Європейський союз.