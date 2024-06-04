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Російські війська вдарили ракетами по Криворіжжю: постраждав місцевий житель
4 червня російські військові завдали ракетних ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав 69-річний чоловік, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя. Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно".
Також окупанти пошкодили приватний будинок. Наразі місцева влада з'ясовує деталі атаки.