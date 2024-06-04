Close button
 Передплата за 50% - літня акція!

Російські війська вдарили ракетами по Криворіжжю: постраждав місцевий житель

Російські війська вдарили ракетами по Криворіжжю: постраждав місцевий житель
Фото: t.me/astrapress

4 червня російські військові завдали ракетних ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждав 69-річний чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Знову ракетна атака на область. Під ворожий удар потрапило Криворіжжя. Постраждав 69-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно".

Також окупанти пошкодили приватний будинок. Наразі місцева влада з'ясовує деталі атаки.

Новини

Популярні теми форуму

analytics