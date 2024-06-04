Виплати українським біженцям у країнах ЄС: де найбільше платять
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на лютий 2024 року у світі було зафіксовано близько 6,5 млн біженців з України. При цьому дехто з наших співгромадян може досі планувати виїзд за кордон на тлі воєнних дій у своєму регіоні. Саме ці люди найчастіше цікавляться виплатами, які отримують біженці у країнах ЄС, повідомляє РБК-Україна.
Сайт розповідає про низку європейських країн, в яких біженцям з України виплачують грошову соціальну допомогу.
Польща
Однією з найпопулярніших серед українських біженців європейських країн стала Польща. У цій країні українці поки що можуть оформити такі виплати:
- разово - 300 злотих (близько 3 056 грн) на особу - після прибуття на територію Польщі для оформлення формальностей
- раз на рік - 300 злотих (близько 3 056 грн) злотих на дитину - у межах програми "Dobry start" для для придбання шкільного приладдя та підготовки до нового навчального року
- щомісяця - 800 злотих (близько 8 150 грн) на дитину - у межах програми допомоги батькам чи опікунам "800+"
Німеччина
Німеччину вважають лідером за кількістю переселенців з України. Від початку 2024 року розміри соціальної допомоги у цій країні зросли на 12%.
Виходячи з цього Bürgergeld, яка видається як основна підтримка для шукачів роботи, становить:
- для дітей до 5 років - 357 євро (близько 15 634 грн)
- для дітей 6-13 років - 390 євро (близько 17 079 грн)
- для підлітків 14-17 років - 471 євро (близько 20 626 грн)
- для повнолітніх осіб - 451 євро (близько 19 750 грн)
- для одного партнера сімейної пари - 506 євро (близько 22 159 грн)
- для самотніх осіб або самотніх батьків - 563 євро (близько 24 655 грн)
Франція
Після отримання тимчасового захисту у Франції українці отримують право на матеріальну допомогу (ADA), розмір якої залежить від кількості людей у родині.
В цілому, розмір фінансової підтримки на день становить:
- 1 особа - 6,80 євро (близько 298 грн)
- 2 особи - 10,20 євро (близько 446 грн)
- 3 особи - 13,60 євро (близько 595 грн)
- 4 особи - 17,00 євро (близько 744 грн)
- 5 осіб - 20,40 євро (близько 893 грн)
Якщо ж держава не може надати біженцям безкоштовне житло, вони можуть отримувати додатково 7,40 євро (близько 324 грн) на день.
Які країни допомагають українцям найбільше
За версією автора YouTube-каналу Navimigrant Івана Задоріжного, до трійки країн, які в цілому допомагають біженцям з України найбільше, входять:
- Бельгія
- Норвегія
- Німеччина
Це пояснюється не стільки сумами грошових виплат, скільки загальним рівнем соціальної підтримки переселенців - безкоштовною медициною, наданням безкоштовного чи пільгового житла, офіційним працевлаштуванням, безкоштовними курсами вивчення мови, безкоштовною освітою для дітей, гуманітарною допомогою тощо.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: УВКБ ООН (UNHCR), Sestry.eu, Bundesregierung.de, VisitUkraine.Today, YouTube-канал Navimigrant.