Канада ввела санкції проти екс-соратників Януковича: хто потрапив до списку

Канада запровадила санкції проти колишніх соратників президента-втікача Віктора Януковича, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив уряд країни.

Канадський уряд вважає, що ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи.

У зв'язку з цим, країна ввела санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження зокрема потрапили:

Микола Азаров;

Олексій Азаров;

Раїса Богатирьова;

Андрій Клюєв;

Сергій Курченко;

Віктор Пшонка;

Артем Пшонка;

Дмитро Табачник;

Олександр Якименко;

Віталій Захарченко.

До всіх них урядом Канади буде застосовано спеціальні економічні заходи.