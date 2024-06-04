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Канада ввела санкції проти екс-соратників Януковича: хто потрапив до списку
Канада запровадила санкції проти колишніх соратників президента-втікача Віктора Януковича, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив уряд країни.
Канадський уряд вважає, що ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи.
У зв'язку з цим, країна ввела санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження зокрема потрапили:
Микола Азаров;
Олексій Азаров;
Раїса Богатирьова;
Андрій Клюєв;
Сергій Курченко;
Віктор Пшонка;
Артем Пшонка;
Дмитро Табачник;
Олександр Якименко;
Віталій Захарченко.
До всіх них урядом Канади буде застосовано спеціальні економічні заходи.