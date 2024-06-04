Close button
 Передплата за 50% - літня акція!

Парламент Швейцарії не підтримав визнання незалежності Палестини

Парламент Швейцарії не підтримав визнання незалежності Палестини

Національна рада Швейцарії висловилася проти визнання Палестини незалежною державою, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний законопроєкт щодо визнання Палестини вніс депутат від Соціал-демократичної партії Фабіан Моліна з посиланням на швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

Так, проти визнання незалежності Палестини проголосував 131 парламентар, а "за" — 61.

В той же час міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що країна все ще підтримує позицію співіснування двох держав — Ізраїлю та Палестини.

22 травня про визнання Палестини незалежною державою оголосили Іспанія, Норвегія, Ірландія. Рішення набули чинності 28 травня.

Палестина не є повноправним членом ООН, оскільки її незалежність не визнають три країни Ради безпеки: США, Велика Британія та Франція.

Новини

Популярні теми форуму

analytics