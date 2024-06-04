Парламент Швейцарії не підтримав визнання незалежності Палестини

Національна рада Швейцарії висловилася проти визнання Палестини незалежною державою, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний законопроєкт щодо визнання Палестини вніс депутат від Соціал-демократичної партії Фабіан Моліна з посиланням на швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

Так, проти визнання незалежності Палестини проголосував 131 парламентар, а "за" — 61.

В той же час міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що країна все ще підтримує позицію співіснування двох держав — Ізраїлю та Палестини.

22 травня про визнання Палестини незалежною державою оголосили Іспанія, Норвегія, Ірландія. Рішення набули чинності 28 травня.

Палестина не є повноправним членом ООН, оскільки її незалежність не визнають три країни Ради безпеки: США, Велика Британія та Франція.