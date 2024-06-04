У Києві та області проведуть військові навчання: будуть переміщувати техніку

У період з 5 по 13 червня в межах Києва та області проведуть військові навчання за участю оборонців столиці та техніки. Мешканців Києва та Київщини закликають не знімати фото та відео переміщення техніки та особового складу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"У ході навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп".

Командувач Сухопутних військ ЗСУ закликав людей зберігати спокій та нагав, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено.