Терехов: У травні росіяни атакували Харків 76 разів, це втричі більше, ніж у квітні

Протягом травня росіяни атакували Харків 76 разів. Окупанти били авіабомбами, ракетами, безпілотниками "Шахед" та "Ланцет", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Тільки за травень Харків пережив 76 обстрілів. Що майже втричі більше, ніж було у квітні. З них 37 ударів було здійснено УМПБ - Д30, 25 — ракетами, 12 — БПЛА типу "Шахед" і 3 — БПЛА типу "Ланцет"".

Також мер міста зазначив, що сигнали повітряної тривоги в Харкові оголошували 193 рази. Загалом у травні тривога в місті тривала 474 години та 55 хвилин.