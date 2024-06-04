Генштаб: Російські війська тиснуть оборону на Куп'янському та Курахівському напрямках

На фронті кількість бойових зіткнень зросла до 80, найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Російські війська тиснуть оборону на Куп’янському та Курахівському напрямках, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ станом на 20:00 4 червня.

Харківщина й надалі залишається під терористичними ударами ворожої авіації. З території російської федерації, а саме з району Шебекіно, ворог завдав два удари шістьма КАБами по Вовчанську, двома КАБами по Білому Колодязю, ще одна КАБ вдарила по Старому Салтову. Вісьмома некерованими авіаційними ракетами окупанти били по Вовчанських Хуторах.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13.

На Лиманському напрямку агресор атакує в районах Невського та Ямполя.

На Покровському напрямку ситуація напружена, з початку доби відбулось 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 27 штурмових дій російських загарбників. Ще 10 боїв тривають.

Сім разів російські війська намагалися атакувати на Курахівському напрямку.

На Времівському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів.

На Оріхівському напрямку бої тривають поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки.