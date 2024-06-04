РосЗМІ: Путін почав носити бронежилет на публічних заходах

The Moscow Times пише, що кремлівський лідер Володимир Путін почав носити бронежилет на публічних заходах ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє The Moscow Times з посиланням на двох російських чиновників, близьких до Кремля.

Неназваний російський чиновник стверджує виданню, що 9 травня цьогоріч Путін був у прихованому бронежилеті.

Британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер пояснює журналістам, що судячи з того, що Путін ходить досить скуто, і на його пальто не видно природних складок при ходьбі, можна зробити висновок, що російський лідер може носити бронежилет.

Також Путін помітно піднімає і поправляє плечі, що свідчить про дискомфорт від жилета.