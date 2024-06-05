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Київський адвокат пропонував $200 тисяч прокурорам САП та детективам НАБУ
На спробі підкупу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективів Національного антикорупційного бюро викрили столичного адвоката. З посиланням на САП, повідомляє Українська правда.
"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США викрили адвоката одного з столичних адвокатських об’єднань. Адвокат пропонував ці кошти прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування", - йдеться у повідомленні.
Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.
Наразі за рішенням слідчого судді ВАКС у присутності представників Ради адвокатів проводяться обшуки на робочому місці адвоката і за місцем його проживання.