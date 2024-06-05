Close button
 Передплата за 50% - літня акція!

Росія за добу втратила приблизно 1300 військових та 39 безпілотників – Генштаб

Росія за добу втратила приблизно 1300 військових та 39 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

﻿За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1280 військових, 40 артсистем, 39 безпілотників, 12 танків, 16 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 513700 (+1280) осіб,
  • танків - 7806 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 15036 (+16) од,
  • артилерійських систем - 13385 (+40) од,
  • РСЗВ - 1092 од,
  • засоби ППО - 830 (+3) од,
  • літаків - 357 од,
  • гелікоптерів - 326 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10805 (+39),
  • крилаті ракети - 2270 (+2),
  • кораблі/катери - 27 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18297 (+69) од,
  • спеціальна техніка - 2223 (+12).

Новини

Популярні теми форуму

analytics