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Росія за добу втратила приблизно 1300 військових та 39 безпілотників – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1280 військових, 40 артсистем, 39 безпілотників, 12 танків, 16 бронемашин та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 513700 (+1280) осіб,
- танків - 7806 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 15036 (+16) од,
- артилерійських систем - 13385 (+40) од,
- РСЗВ - 1092 од,
- засоби ППО - 830 (+3) од,
- літаків - 357 од,
- гелікоптерів - 326 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10805 (+39),
- крилаті ракети - 2270 (+2),
- кораблі/катери - 27 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18297 (+69) од,
- спеціальна техніка - 2223 (+12).