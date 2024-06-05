У МЗС України відреагували на заяву Китаю про "мирний план"

Участь високого представника КНР у Саміті миру могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ України, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Так, українське відомство прокоментувало заяви китайського колеги Ван І щодо нового "мирного плану" Пекіну, який начебто підтримують 26 країн, а Україна та Росія окремо "підтвердили більшу частину змісту".

У МЗС України зазначили, що всі, хто щиро прагнуть відновлення миру в російсько-українській війні, мають працювати над успішним проведенням Саміту миру у Швейцарії.

"Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт" , – йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважили, що участь Китаю стала б важливим сигналом збалансованої позиції країни.

"Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю" , - наголосили у МЗС.

Відповідна заява української сторони відбувається на тлі того, що Китай натякає на відсутність своїх представників на Саміті миру у Швейцарії через те, що на конференцію не запросили представників Росії.