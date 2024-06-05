У МЗС України відреагували на заяву Китаю про "мирний план"
Участь високого представника КНР у Саміті миру могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ України, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.
Так, українське відомство прокоментувало заяви китайського колеги Ван І щодо нового "мирного плану" Пекіну, який начебто підтримують 26 країн, а Україна та Росія окремо "підтвердили більшу частину змісту".
У МЗС України зазначили, що всі, хто щиро прагнуть відновлення миру в російсько-українській війні, мають працювати над успішним проведенням Саміту миру у Швейцарії.
"Китай слушно декларує повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та налаштованість всіма силами боротися за мир. Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт", – йдеться в повідомленні.
У відомстві зауважили, що участь Китаю стала б важливим сигналом збалансованої позиції країни.
"Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності. На тлі чотирьох самітів між Китаєм та державою-агресором Росією на рівні лідерів, що відбулися з початку повномасштабного вторгнення, це був би важливий сигнал збалансованої позиції Китаю", - наголосили у МЗС.
Відповідна заява української сторони відбувається на тлі того, що Китай натякає на відсутність своїх представників на Саміті миру у Швейцарії через те, що на конференцію не запросили представників Росії.
"Саме Україна, на території якої точиться війна, як сторона що повною мірою зазнає страждань від руйнівних наслідків російської агресії, має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для досягнення такого миру є Формула миру президента України Володимира Зеленського", - резюмували в міністерстві.