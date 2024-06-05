Сінгапур відправить свого представника на Саміт миру – прем'єр

Наступного тижня Сінгапур візьме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, мета якого - заручитися міжнародною підтримкою мирних пропозицій президента України Володимира Зеленського.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він заявив, що старшого державного міністра закордонних справ і національного розвитку Сіма Енн призначено спеціальним посланником для участі в саміті.

"У Швейцарії наприкінці цього місяця відбудеться саміт із питань миру в Україні, і Сінгапур запросили взяти в ньому участь" , - заявив він.

Напередодні ввечері прем'єр-міністр Сінгапуру поговорив із президентом Швейцарії Віолою Амхерд і повідомив їй, що Сім призначено представником Сінгапуру на саміті миру.

Глобальний саміт миру

15-16 червня у Швейцарії відбудеться історичний саміт, присвячений українській формулі миру. Це буде перша зустріч на вищому рівні, спрямована на пошук мирного вирішення конфлікту в Україні.

Очікується участь понад 100 країн, що демонструє широку міжнародну підтримку України.

Ключовими темами саміту стануть звільнення полонених, повернення депортованих дітей.

Очікується, що також обговорюватимуть й інші пункти української формули миру, включно з питаннями продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, ядерної безпеки та відновлення територіальної цілісності України.