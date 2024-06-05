Таїланд візьме участь у Саміті миру в Швейцарії – ЗМІ

Таїланд прийняв запрошення про участь у майбутньому саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. ﻿Про це повідомляє Thai PBS, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Джерело видання повідомило, що Таїланд на саміті представлятиме заступник міністра закордонних справ Русс Джалічандра.

Крім цього Таїланд висловив підтримку всім ініціативам, спрямованим на якнайшвидше і мирне врегулювання ситуації в Україні.

Таїланд приєднається до більш ніж 100 країн в обговоренні шляхів припинення поточного конфлікту між Росією і Україною.

Саміт миру

З 15 по 16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. На зустрічі зберуться лідери понад 150 країн, щоб обговорити формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому Росія не отримала запрошення на цей установчий саміт. Причиною цього стало рішення організаторів, які вважали, що присутність представників РФ може негативно вплинути на конструктивний пошук рішень і перешкодити досягненню мирних цілей.