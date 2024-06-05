Половина українців вважають, що Зеленський не впорався із передвиборчими обіцянками – КМІС

50% українців переконані, що президент Володимир Зеленський не виконав жодної або виконав меншість зі своїх передвиборчих обіцянок.﻿﻿ Посилаючись на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 16-22 травня, повідомляє Українська правда.

"18% респондентів відповіли, що В. Зеленський виконав більшість або всі обіцянки (з них про виконання всіх обіцянок говорять 5%). Майже стільки ж вважають, що він виконав близько половини обіцянок, а 50% вважають, що він виконав меншість або жодної з обіцянок (з них 25% вважають, що він не виконав жодної обіцянки)" , - йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто вважає, що Зеленський виконав не всі обіцянки, 50% респондентів пояснюють це наявністю нечесних, корумпованих людей у команді президента.

Далі з приблизно однаковим результатом (26-32%) ідуть такі пояснення, як брак компетентних людей у його команді, повномасштабне вторгнення, власна недосвідченість і вплив олігархів.

Ще 9-14% опитаних причинами невиконання назвали особисту корумпованість Зеленського, вплив інших країн, розхитування ситуації опозицією та нереалістичність обіцянок.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що у додаткових запитаннях у відкритій формі респонденти найчастіше пригадували такі обіцянки, як завершення війни на Донбасі, боротьба з корупцією та покращення добробуту населення. Він вважає, що ймовірно саме ці речі відігравали важливу роль, коли респонденти оцінювали виконання Зеленським передвиборчих обіцянок.

"При цьому серед основних успіхів президента на своїй посаді українці говорять про стійкість у відсічі російській агресії та міжнародну діяльність, спрямовану на посилення підтримки України у війні" , − пояснив Грушецький.

Він також пояснив, що українці здебільшого фокусуються не на самому Зеленському (на його особистих якостях), а на його оточенні чи команді. Зокрема, на додаткове відкрите запитання щодо невдач президента найбільше людей говорили про повномасштабне вторгнення Росії, про кадрову політику та про проблеми у боротьбі з корупцією.