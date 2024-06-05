Мінфін залучив до бюджету майже 12 млрд грн від розміщення облігацій

На аукціоні з розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП) 4 червня Міністерство фінансів залучило до держбюджету понад 11,5 млрд гривень.﻿ Про це свідчать дані Мінфіну, повідомляє Економічна правда.

Так, від розміщення 1-річних гривневих паперів під 14,74% залучили 3,01 млрд грн.

Натомість від продажу облігацій із терміном обігу 1,8 року під 15,66% річних вдалось залучити 4,22 млрд грн.

Продаж ОВДП із терміном обігу понад 3 роки під 16,02% річних приніс до бюджету 4,33 млрд грн.