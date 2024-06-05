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Через негоду знеструмлені населені пункти у восьми областях – "Укренерго"
Станом на ранок через негоду знеструмлено 256 населених пунктів у восьми областях.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Через погодні умови без світла були населені пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.
З інших причин без енергоживлення 454 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.
Сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень електрики. У разі перевищення лімітів запровадять аварійні відключення.
Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 044 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 558 МВт.