Через негоду знеструмлені населені пункти у восьми областях – "Укренерго"

Станом на ранок через негоду знеструмлено 256 населених пунктів у восьми областях.

Про це повідомили﻿ в НЕК "Укренерго".

Через погодні умови без світла були населені пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 454 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень електрики. У разі перевищення лімітів запровадять аварійні відключення.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 044 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 558 МВт.