Демократи у Конгресі сподіваються, що всі обмеження на удари по РФ скасують
Конгресмен-демократ Тед Ліу висловив сподівання, що усі обмеження на використання зброї Україною у протистоянні російській війні будуть зняті. А лідер демократів у Палаті Представників Піт Агілар додав, що адміністрація президента США працює над наданням Україні інструментів, необхідних "для ведення війни та перемоги у війні", повідомляє Голос Америки.
"Я сподіваюся, що обмеження будуть зняті. Я підтримую двопартійний лист, надісланий нашим Комітетом з розвідки саме з цього приводу, і ми бачимо, як Україна починає краще використовувати цю зброю, особливо в Криму", – сказав Ліу.
Когресмен уточнив:
"Ми бачимо зараз, принаймні в Криму, який є частиною України, що українці використовують там ракети великої дальності, щоб знищити російську військову техніку. І ми бачимо їхнє дуже ефективне використання в Криму. І я знаю, що адміністрація президента США дозволила їм використовувати їх для відсічі в Харкові".
У відповідь на запитання журналістки, Ліу зацитував держсекретаря Блінкена, який минулого тижня зустрівся із комітетом Конгресу із закордонних справ:
"Стосовно питання, яке ви щойно поставили, він [держсекретар Блінкен, – ред.] по суті сказав, що Україна зробить те, що їй доведеться зробити".
Конгресмен додав: "Хочу подякувати держсекретареві Блінкену за рішення перемогти. Він прийняв це рішення вже давно, коли ви боролися за більше воєнних потуг у повітрі для України".
Голова фракції демократів у Палаті Представників Піт Агілар, відповідаючи на запитання про дозвіл для ударів по цілях в Росії і те, як Конгрес може допомогти посприяти цьому зауважив:
"Адміністрація Джо Байдена та Рада з нацбезпеки працюють зі своїми українськими союзниками, щоб надати їм інструменти, ресурси та повноваження, необхідні для ведення війни та перемоги у війні. Я вірю, що ці розмови відбуваються, і що адміністрація Байдена бере на себе ініціативу".
Агілар додав:
"Я також вважаю, що якщо існують додаткові повноваження, яких потребує Україна, то вони мають працювати із Комітетом із закордонних справ Палати представників. Зокрема зі співголовою цього комітету Грегорі Міксом та головою Майклом Макколом... Ці два законодавці мають досвід спільної роботи над важливими питаннями, і я вірю, що це сприятиме необхідним розумним та дієвим рішенням".