Демократи у Конгресі сподіваються, що всі обмеження на удари по РФ скасують

Конгресмен-демократ Тед Ліу висловив сподівання, що усі обмеження на використання зброї Україною у протистоянні російській війні будуть зняті. А лідер демократів у Палаті Представників Піт Агілар додав, що адміністрація президента США працює над наданням Україні інструментів, необхідних "для ведення війни та перемоги у війні", повідомляє Голос Америки.

"Я сподіваюся, що обмеження будуть зняті. Я підтримую двопартійний лист, надісланий нашим Комітетом з розвідки саме з цього приводу, і ми бачимо, як Україна починає краще використовувати цю зброю, особливо в Криму" , – сказав Ліу.

Когресмен уточнив: "Ми бачимо зараз, принаймні в Криму, який є частиною України, що українці використовують там ракети великої дальності, щоб знищити російську військову техніку. І ми бачимо їхнє дуже ефективне використання в Криму. І я знаю, що адміністрація президента США дозволила їм використовувати їх для відсічі в Харкові" .

У відповідь на запитання журналістки, Ліу зацитував держсекретаря Блінкена, який минулого тижня зустрівся із комітетом Конгресу із закордонних справ:

"Стосовно питання, яке ви щойно поставили, він [держсекретар Блінкен, – ред.] по суті сказав, що Україна зробить те, що їй доведеться зробити".

Конгресмен додав: "Хочу подякувати держсекретареві Блінкену за рішення перемогти. Він прийняв це рішення вже давно, коли ви боролися за більше воєнних потуг у повітрі для України".

Голова фракції демократів у Палаті Представників Піт Агілар, відповідаючи на запитання про дозвіл для ударів по цілях в Росії і те, як Конгрес може допомогти посприяти цьому зауважив:

"Адміністрація Джо Байдена та Рада з нацбезпеки працюють зі своїми українськими союзниками, щоб надати їм інструменти, ресурси та повноваження, необхідні для ведення війни та перемоги у війні. Я вірю, що ці розмови відбуваються, і що адміністрація Байдена бере на себе ініціативу".